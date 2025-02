Exportações paranaenses chegam a 167 países e somam US$ 1,45 bilhão em janeiro

Paraná - O Paraná exportou US$ 1,45 bilhão em produtos para 167 países em janeiro de 2025. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) , o valor corresponde a 5,8% do total de vendas do Brasil ao Exterior. O montante totalizou US$ 25,18 bilhões no mesmo período.

O principal item enviado pelo Paraná foi a carne de frango in natura. As vendas atingiram US$ 333,73 milhões, respondendo por 23% de toda a pauta de exportações do Estado. Este valor é 30,2% superior ao que foi enviado do mesmo produto em janeiro de 2024. Naquele período, US$ 256,40 milhões (13,5% de participação) foram exportados ao mercado internacional.

Outros itens

Na sequência aparecem soja em grão (US$ 103,99 milhões e 7,2% de participação), farelo de soja (US$ 97,09 milhões e 6,7%), açúcar bruto (US$ 87,57 milhões e 6%) e cereais (US$ 82,47 milhões e 5,7%).

Papel, madeira compensada ou contraplacada, celulose, café solúvel e automóveis fecham a lista de principais itens enviados ao exterior. Sao destaques o café solúvel e automóveis, que registraram variação de 48,8% e 70,7%, respectivamente, na comparação com 2024.

Quando comparado com outros estados, o Paraná foi o sétimo maior exportador no mês de janeiro deste ano, atrás de São Paulo (19%), Rio de Janeiro (13,3%), Minas Gerais (12,2%), Pará (7,4%), Rio Grande do Sul (6,6%) e Mato Grosso (6%). Em 2024, o Estado foi o 5º maior exportador do Brasil, alcançando US$ 23,3 bilhões. Ficou acima do Pará (em 6º) e Rio Grande do Sul (em 7º).

CRESCIMENTO

As estimativas apontam para o crescimento das exportações paranaenses ao longo de 2025. Isto se deve à expectativa de uma boa safra de grãos com a colheita de 45,2 milhões de toneladas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, as perspectivas são positivas para 2025. Isto é, considerando que deverão ser gerados excedentes agrícolas exportáveis em grande volume durante o ano.