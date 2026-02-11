Paraná - Mesmo antes da entrada em vigor do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, as exportações do Paraná para o bloco europeu totalizaram US$ 197,9 milhões em janeiro de 2026. O valor representa crescimento de 12,9% em relação ao mesmo mês de 2025, quando as vendas somaram US$ 175,3 milhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), organizados pelo Ipardes e divulgados nesta quarta-feira (11).

O avanço foi impulsionado principalmente por mercados tradicionais, como Alemanha, Holanda e Polônia, que registraram altas de 19,5%, 25,7% e 215,2%, respectivamente. As exportações para a Alemanha passaram de US$ 36,9 milhões para US$ 44,1 milhões, com destaque para o farelo de soja. Para a Holanda, o crescimento foi puxado pelo biodiesel, elevando as vendas de US$ 31,6 milhões para US$ 39,7 milhões. Já a Polônia ampliou as compras de US$ 5,4 milhões para US$ 17,1 milhões, também com predominância do farelo de soja.

O maior crescimento percentual ocorreu nas vendas para a Eslovênia, que saltaram de US$ 143,7 mil para US$ 14,4 milhões — alta de 9.952% — novamente impulsionadas pelo farelo de soja.

Entre os produtos exportados para o bloco europeu, destacaram-se máquinas de terraplanagem, papel, partes de motores para veículos, carne de frango in natura e produtos químicos, especialmente biodiesel, segmento no qual o Paraná possui forte participação nacional.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o desempenho reflete a busca ativa por novos mercados diante dos desafios globais. Ele avalia que a consolidação do acordo Mercosul–União Europeia poderá ampliar ainda mais o comércio e gerar impactos positivos para a economia estadual.