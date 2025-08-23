Expo Paraguay Brasil 2025 terá espaço destinado aos empresários paranaenses

Brasil - Cascavel – Mais de 190 empresários paranaenses das cidades de Curitiba, Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Cascavel se preparam para participar da 16ª Expo Paraguay Brasil, que acontece de 8 a 10 de setembro, em Ciudad del Este, no Paraguai. O evento, organizado pela Câmara de Comércio Paraguai Brasil (CCPB), é considerado o mais importante do setor quando o assunto é a realização de negócios entre os dois países.

A Expo Paraguay Brasil é o espaço estratégico para a realização de novos negócios conforme os números da última edição, em 2024, quando movimentou mais de 203 milhões de dólares e se firmou como uma plataforma de prospecção e networking.

Há 14 anos, o Sebrae/PR, em parceria com a Fecomércio/PR, Sistema Fiep e a Ocepar, atua como agente de facilitação e integração entre micro e pequenos empreendedores paranaenses no processo de internacionalização empresarial. Neste ano, uma novidade será uma caravana de 49 startups paranaenses para o evento.

O coordenador de Mercado Empresarial do Sebrae/PR, Luiz Antonio Rolim de Moura, afirma que a instituição prepara os empreendedores para atuarem com segurança e competitividade no exterior.

“Enxergamos a Expo Paraguay Brasil como a plataforma ideal para o ‘voo doméstico da internacionalização’. É o momento para o pequeno negócio do Paraná sentir a dinâmica do mercado externo em um ambiente estratégico, com acesso privilegiado e custos competitivos. Nós fornecemos o plano de voo: a preparação, as conexões e o suporte para que essa primeira experiência internacional se converta em oportunidades reais” explica Rolim.

O Sebrae/PR também dá suporte aos empresários interessados em participar do evento, organizando caravanas empresariais, desenvolvendo materiais técnicos e conteúdos sobre o mercado paraguaio, além de guias práticos a respeito do comércio internacional.

Paraná e Paraguai

