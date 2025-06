Empregabilidade: POD reúne empresários e entidades para fortalecer o trabalho formal

Brasil - Marechal C. Rondon – Mais de 30% dos beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil estariam recebendo o auxílio de forma indevida, o que representa um impacto direto no chamado Custo Brasil. No Paraná, estima-se que entre 30% e 40% dos cadastrados apresentem inconsistências. O dado foi apresentado nesta terça-feira (17) durante a 2ª Conferência de Empregabilidade do Oeste do Paraná, realizada na Acimacar, em Marechal Cândido Rondon. O evento foi organizado pela Câmara Técnica de Empregabilidade do POD, o Programa Oeste em Desenvolvimento.

O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre empresários, líderes e representantes de entidades. Segundo o coordenador da Câmara Técnica de Empregabilidade do POD, Sérgio Marcucci, as empresas que participaram da conferência representam cerca de um terço das mais de 400 mil carteiras assinadas existentes na região Oeste.

23 mil vagas

O secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Paulo Rogério do Carmo, também participou da conferência e alertou que existem atualmente cerca de 23 mil vagas de emprego abertas no Paraná que não são preenchidas. Ele defendeu parcerias com entidades como a Fiep para ampliar a qualificação profissional e destacou a importância da conferência como espaço de reflexão e de construção de soluções.

O presidente da Faciap, Flávio Furlan, parabenizou o POD pela iniciativa e afirmou que, mesmo com os desafios, a economia paranaense apresenta desempenho superior até ao de países como a China. Segundo ele, manter esse ritmo exige conscientização da população sobre a importância do trabalho como pilar do desenvolvimento. Furlan também reforçou valores como pontualidade, aprimoramento contínuo e realização com propósito.