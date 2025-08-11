Em 2025, Nota Paraná distribui R$ 148 milhões em créditos

Paraná - O Programa Nota Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, já devolveu mais de R$ 148,8 milhões em créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos consumidores neste ano. O valor corresponde à parcela do imposto que retorna aos participantes que inserem o CPF nas notas fiscais e representa uma das principais estratégias de incentivo à conscientização fiscal no Estado.

Nesta segunda-feira (11), o programa libera cerca de R$ 13,6 milhões. Os valores se referem a compras realizadas em maio e beneficiam tanto consumidores quanto entidades sociais.

Do montante, R$ 12,2 milhões serão creditados diretamente aos consumidores com CPF identificado nos documentos fiscais, enquanto R$ 1,37 milhão será destinado a organizações sociais. Essas instituições participam por meio da doação de notas fiscais, fortalecendo iniciativas que beneficiam comunidades em todo o Paraná.

Ao todo, cerca de 11,8 milhões de consumidores terão direito a receber os créditos, os quais serão transferidos para as contas individuais do programa. Os créditos liberados neste mês foram gerados a partir de 72,4 milhões de notas fiscais emitidas.

Cálculo

Os créditos de ICMS são devolvidos aos consumidores com base no faturamento das empresas que fizeram as vendas. O valor que retorna a eles depende de variáveis como o faturamento das empresas e o volume de compras que geraram notas fiscais com CPF em determinado mês.

As informações necessárias para calcular os créditos, como o recolhimento efetivo do imposto pelo estabelecimento comercial, são enviadas à Secretaria da Fazenda ao longo dos dois meses seguintes ao mês da compra. A devolução dos créditos é, portanto, no terceiro mês após a aquisição que gerou a nota fiscal.