Depois do café, ovo é o vilão da vez na alimentação do brasileiro

Brasil - Nunca se aplicou tão bem a frase: a galinha dos ovos de ouro. Depois do café, cujos preços chegaram a registrar 40% de aumento no ano passado, o vilão da vez é o ovo. O preço da dúzia não para de subir, afastando cada vez mais os consumidores dessa seção. Entretanto, há quem depende dessa matéria-prima para sobreviver, como é o caso dos comerciantes do segmento da panificação e confeitaria. Esses, não têm alternativa senão a de adquirir o produto, repassando esses custos aos seus clientes. No caso do ovo vermelho, o aumento é de 55% em um mês. Do ovo branco, o percentual absurdo de 62%.

Em um supermercado de Cascavel, há cerca de dois dias, a dúzia de ovos custava R$ 12. Na quinta-feira, a mesma quantidade e marca já era comercializada a R$ 16,43. Já para adquirir a caixa com 20 ovos, é preciso desembolsar a quantia de R$ 30. Nos Estados Unidos, uma dúzia de ovos chegou a custas US$ 12, o equivalente a mais de R$ 60. Lá, a crise é de abastecimento por consequência da gripe aviária e no Brasil, a alta é atribuída principalmente à proximidade da Quaresma, período de jejum e preparação que antecede a Páscoa em que a maioria dos católicos acaba optando por peixe e ovos como proteína em vez de carne vermelha.

Sazonal

Em nota encaminhada para a Redação de O Paraná, a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) esclarece que a alta registrada no preço dos ovos é uma situação sazonal, comum ao período pré e durante a quaresma. Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos.

A ABPA ressalta que os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. Ao mesmo tempo, as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta de produtos.

Mesmo com estes fatores, os produtores esperam que o mercado deverá se normalizar até o fim do período da quaresma, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas. Embora em alta, as exportações de ovos têm efeito praticamente nulo sobre a oferta interna, já que representa menos de 1% das 59 bilhões de unidades que deverão ser produzidas este ano, o que deve gerar um consumo per capita de 272 unidades anuais – mais de 40 unidades acima da média mundial de consumo.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP lembra que houve um ajuste no mercado de ovos. Ao longo de quase todo o ano passado, os preços ficaram pressionados uma alta produção, o que levou a uma restrição de oferta no campo agora. Somente no quarto trimestre de 2024, a produção de ovos no país foi 11% superior ao mesmo período de 2023, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).