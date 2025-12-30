Brasil - As contas públicas de novembro de 2025 registraram um déficit primário de R$ 14,4 bilhões, superior aos R$ 6,6 bilhões do mesmo mês de 2024, conforme dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Banco Central (BC). O déficit do Governo Central ficou em R$ 16,9 bilhões, enquanto as empresas estatais apresentaram déficit de R$ 2,9 bilhões. Já os governos regionais registraram superávit de R$ 5,3 bilhões.

No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário do setor público consolidado foi de R$ 45,5 bilhões, representando 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB). Em comparação com outubro, o déficit acumulado era de R$ 37,7 bilhões (0,30% do PIB).

Déficit Nominal e Juros

Os juros nominais do setor público consolidado chegaram a R$ 87,2 bilhões em novembro, uma queda em relação aos R$ 92,5 bilhões registrados no mesmo mês de 2024. No acumulado de 12 meses até novembro, os juros nominais totalizaram R$ 981,9 bilhões, ou 7,77% do PIB, um aumento em relação aos R$ 918,2 bilhões (7,83% do PIB) registrados no ano anterior.