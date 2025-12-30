Brasil - As contas públicas de novembro de 2025 registraram um déficit primário de R$ 14,4 bilhões, superior aos R$ 6,6 bilhões do mesmo mês de 2024, conforme dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Banco Central (BC). O déficit do Governo Central ficou em R$ 16,9 bilhões, enquanto as empresas estatais apresentaram déficit de R$ 2,9 bilhões. Já os governos regionais registraram superávit de R$ 5,3 bilhões.
No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário do setor público consolidado foi de R$ 45,5 bilhões, representando 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB). Em comparação com outubro, o déficit acumulado era de R$ 37,7 bilhões (0,30% do PIB).
Déficit Nominal e Juros
Os juros nominais do setor público consolidado chegaram a R$ 87,2 bilhões em novembro, uma queda em relação aos R$ 92,5 bilhões registrados no mesmo mês de 2024. No acumulado de 12 meses até novembro, os juros nominais totalizaram R$ 981,9 bilhões, ou 7,77% do PIB, um aumento em relação aos R$ 918,2 bilhões (7,83% do PIB) registrados no ano anterior.
Embora o Banco Central tenha divulgado esses números, o Tesouro Nacional apontou um déficit primário do Governo Central de R$ 20,2 bilhões para novembro. As diferenças nos cálculos entre as duas instituições se devem ao uso de metodologias distintas.
De acordo com o BC, o déficit nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros, foi de R$ 101,6 bilhões em novembro. No acumulado de 12 meses, o déficit nominal atingiu R$ 1.027,4 bilhões (8,13% do PIB), um leve aumento em relação ao mês anterior, quando o déficit era de R$ 1.024,9 bilhões (8,15% do PIB).
Fonte: Agência Brasil