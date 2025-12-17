Paraná - O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 2,9% nos primeiros três trimestres de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Esse crescimento é superior à variação nacional, que foi de 2,4%, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), divulgados nesta quarta-feira (17).

O setor agropecuário foi o que mais se expandiu, com alta de 12,8%. Os serviços cresceram 2,4%, enquanto a indústria teve um aumento de 0,3%. Em valores absolutos, a agropecuária gerou R$ 72 bilhões, a indústria R$ 139 bilhões e os serviços R$ 308 bilhões no período de janeiro a setembro de 2025.

O PIB total do Paraná foi de R$ 585 bilhões nos nove primeiros meses de 2025, e de R$ 762 bilhões quando considerado o período de 12 meses (outubro de 2024 a setembro de 2025). Esse valor representa 6,1% do PIB nacional, superando a participação de 5,6% do Estado na população brasileira, o que demonstra o maior adensamento econômico do Paraná.

Crescimento econômico e políticas públicas

Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, destacou que os bons resultados refletem a sintonia entre os agentes econômicos locais e as políticas do Governo do Estado. “Mesmo diante de altas taxas de juros, intempéries climáticas e restrições internacionais, o Paraná apresenta crescimento, o que comprova a eficácia das políticas públicas de infraestrutura e atração de investimentos privados”, afirmou.