Copom fixa Selic em 15% ao ano e sinaliza fim do ciclo de altas

Brasília - O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu, ontem (18), elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, passando de 14,75% para 15% ao ano. A decisão, unânime entre os membros do Comitê, marca o encerramento do atual ciclo de alta dos juros, iniciado em setembro de 2024. Com o novo patamar, a Selic alcança o maior nível desde 2016.

Segundo comunicado oficial, a elevação é “compatível com a estratégia de convergência da inflação para a meta ao longo do horizonte relevante” e reflete o compromisso da autoridade monetária com a estabilidade dos preços. O Copom também sinalizou uma pausa nas elevações, com manutenção da taxa em nível elevado por um período prolongado, a fim de avaliar os efeitos acumulados do aperto monetário já realizado.

“O Comitê enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. Não hesitaremos em retomar o ciclo de alta caso julguemos necessário”, diz a nota do Banco Central.

Expectativas

A decisão surpreendeu parte do mercado. Antes da reunião, as Opções de Copom da B3 indicavam que 64,75% dos investidores apostavam em nova alta, enquanto 34% esperavam manutenção da taxa. O movimento também contrariou o cenário apontado no Boletim Focus, em que analistas projetavam estabilidade da Selic em 14,75% até o fim de 2025.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já vinha antecipando que a Selic deverá se manter em patamar elevado por um período mais longo. Em declarações recentes, ele reforçou a estratégia de manter a política monetária restritiva para garantir que os efeitos do aperto sejam sentidos de forma gradual.