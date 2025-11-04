Cascavel e Paraná - A construção segue como uma das principais forças econômicas do Oeste do Paraná, fortalecendo a geração de empregos, atraindo investimentos e impulsionando a modernização urbana em diversas cidades. De acordo com levantamento do Núcleo de Assessoria Econômica da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) com base no Novo Caged, o setor mantém mais de 183 mil trabalhadores formais empregados em 26 mil estabelecimentos em todo o Estado, representando 16,5% dos empregos da indústria paranaense.
De janeiro a agosto de 2025, a construção foi responsável por quase 10 mil novas vagas no estado, mesmo diante dos desafios relacionados ao crédito e aos custos de produção. O setor respondeu ainda, segundo informações do IBGE, por 13,4% do PIB Industrial do Paraná em 2022 e representou 7% do PIB nacional do segmento no mesmo ano, evidenciando seu papel estratégico na economia estadual e nacional.
No Oeste, o cenário é de confiança e otimismo. A região vive um ciclo de expansão marcado por novos empreendimentos públicos e privados, infraestrutura em crescimento e maior demanda habitacional. De acordo com dados da RAIS de 2024, são 4.300 estabelecimentos industriais no setor de construção, o que representa 17% do total de empresas do ramo no estado. A região Oeste também emprega pouco mais de 21 mil trabalhadores, respondendo por 11% do total de vagas do segmento no Paraná, de acordo com informações do Novo Caged até setembro deste ano.
Para o presidente do Sinduscon Paraná Oeste, Ricardo Parzianello, o dinamismo regional reflete o espírito empreendedor do setor. “A construção no Oeste do Paraná é um dos pilares do nosso desenvolvimento. Movimenta a economia, gera empregos e transforma cidades. Cada obra é um sinal do quanto a região cresce e se moderniza. Aqui, construir é sinônimo de progresso e de orgulho para quem faz parte dessa história.”
Novo ciclo
Segundo Parzianello, a região está preparada para liderar o novo ciclo de crescimento do Estado. “O Oeste do Paraná tem um enorme potencial de expansão e a construção seguirá na linha de frente. Cada novo projeto é uma oportunidade de gerar emprego, renda e transformar o presente em um futuro ainda mais próspero”, reforça.
A Fiep tem atuado para sustentar esse avanço por meio da Rota Estratégica da Indústria da Construção 2040, um plano com mais de 150 ações prioritárias para impulsionar a produtividade, digitalização e sustentabilidade do setor. O objetivo é integrar governo, indústria e academia em um ecossistema de inovação que mantenha o setor competitivo e conectado às novas demandas do mercado.