Cascavel e Paraná - A construção segue como uma das principais forças econômicas do Oeste do Paraná, fortalecendo a geração de empregos, atraindo investimentos e impulsionando a modernização urbana em diversas cidades. De acordo com levantamento do Núcleo de Assessoria Econômica da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) com base no Novo Caged, o setor mantém mais de 183 mil trabalhadores formais empregados em 26 mil estabelecimentos em todo o Estado, representando 16,5% dos empregos da indústria paranaense.

Foto: FIEP

De janeiro a agosto de 2025, a construção foi responsável por quase 10 mil novas vagas no estado, mesmo diante dos desafios relacionados ao crédito e aos custos de produção. O setor respondeu ainda, segundo informações do IBGE, por 13,4% do PIB Industrial do Paraná em 2022 e representou 7% do PIB nacional do segmento no mesmo ano, evidenciando seu papel estratégico na economia estadual e nacional.

No Oeste, o cenário é de confiança e otimismo. A região vive um ciclo de expansão marcado por novos empreendimentos públicos e privados, infraestrutura em crescimento e maior demanda habitacional. De acordo com dados da RAIS de 2024, são 4.300 estabelecimentos industriais no setor de construção, o que representa 17% do total de empresas do ramo no estado. A região Oeste também emprega pouco mais de 21 mil trabalhadores, respondendo por 11% do total de vagas do segmento no Paraná, de acordo com informações do Novo Caged até setembro deste ano.