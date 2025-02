Concessionária que ganhou o Lote 6 começa a seleção de funcionários

Paraná - A EPR promove, a partir do próximo dia 18 de fevereiro, um mutirão de empregos para selecionar quase 300 profissionais que irão trabalhar no lote 6 da concessão do Paraná, que vai administrar as rodovias BR-277, entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, as estradas federais BR-163 e BR-469, e as estaduais PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. As Agências do Trabalhador do Paraná, que administram a rede Sine, vão dar apoio às contratações.

O mutirão acontecerá nas cidades de Cascavel, Céu Azul, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Prudentópolis, Santa Terezinha do Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Além disso, haverá um processo online nas cidades de Capitão Leônidas Marques, Guaraniaçu, Manfrinópolis, Medianeira, Renascença e Santa Tereza do Oeste.