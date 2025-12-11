Paraná - O comércio paranaense registrou alta de 2,4% no volume de vendas entre janeiro e outubro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo IBGE. O desempenho supera novamente a média nacional, que avançou 1,5%.
O Estado ficou à frente de outras importantes unidades da federação, como Minas Gerais e Bahia (1,6%), Goiás (1%), São Paulo (0,5%) e Rio de Janeiro (-2%).
O crescimento paranaense foi impulsionado por setores tradicionais do varejo. Eletrodomésticos lideraram com alta de 14,5%. Na sequência vieram tecidos, vestuário e calçados (6,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,3%). Hipermercados e supermercados, de maior peso no varejo, avançaram 2,8%.
No varejo ampliado, o movimento também foi positivo. Materiais de construção cresceram 4,2% e o atacado de alimentos, bebidas e fumo teve variação de 0,5%.
Na comparação entre outubro de 2025 e outubro de 2024, o varejo do Paraná subiu 1,6%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico registraram avanço de 15,9%, seguidos por eletrodomésticos (4,9%), artigos farmacêuticos (2,2%) e hipermercados e supermercados (1,6%).
O aumento no volume de vendas também elevou o faturamento dos setores. Até outubro, eletrodomésticos cresceram 14,4% na receita nominal, tecidos e calçados 12,1%, hipermercados 9,1%, materiais de construção 8,9% e artigos de uso pessoal e doméstico 8,7%. Livros, jornais e papelarias tiveram alta de 6,3%.
No comparativo mensal, outros artigos de uso pessoal e doméstico subiram 22,2% em receita, móveis 11%, artigos farmacêuticos 6,9% e tecidos e vestuário 6,2%. Esses avanços indicam maior disposição de consumo e ajudam no planejamento das empresas.
Novembro com Black Friday
Os indicadores apontam para um fim de ano positivo no comércio paranaense. Além das vendas de Natal, o setor deve sentir o reflexo do bom movimento de novembro, impulsionado pela Black Friday, que costuma aumentar o fluxo de consumidores e estimular promoções.
Sobre a pesquisa
A PMC monitora o comportamento do varejo brasileiro, avaliando a receita bruta de empresas com 20 ou mais empregados. Produz dados mensais sobre volume e receita de vendas do varejo e do varejo ampliado, incluindo automóveis e materiais de construção. Os resultados são disponibilizados no banco de dados Sidra, do IBGE.
Fonte: Agência Brasil