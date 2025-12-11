Paraná - O comércio paranaense registrou alta de 2,4% no volume de vendas entre janeiro e outubro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo IBGE. O desempenho supera novamente a média nacional, que avançou 1,5%.

O Estado ficou à frente de outras importantes unidades da federação, como Minas Gerais e Bahia (1,6%), Goiás (1%), São Paulo (0,5%) e Rio de Janeiro (-2%).

O crescimento paranaense foi impulsionado por setores tradicionais do varejo. Eletrodomésticos lideraram com alta de 14,5%. Na sequência vieram tecidos, vestuário e calçados (6,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,3%). Hipermercados e supermercados, de maior peso no varejo, avançaram 2,8%.

No varejo ampliado, o movimento também foi positivo. Materiais de construção cresceram 4,2% e o atacado de alimentos, bebidas e fumo teve variação de 0,5%.

Na comparação entre outubro de 2025 e outubro de 2024, o varejo do Paraná subiu 1,6%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico registraram avanço de 15,9%, seguidos por eletrodomésticos (4,9%), artigos farmacêuticos (2,2%) e hipermercados e supermercados (1,6%).