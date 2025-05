Com juros elevados e inflação, dívida das famílias brasileiras atinge 27,2% da renda

RENDA!

20,7 mil vagas de emprego: Cascavel e Grande Curitiba lideram, mas há oportunidades em todo Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana (19) com https://www.trabalho.pr.gov.br/Trabalho com carteira assinada em todo o Estado. A maior parte das oportunidades é para alimentador de linha de produção, com 6.271 postos abertos. Em seguida, destacam-se as funções de magarefe – cortador de carne – (1.091), operador de caixa (895) e abatedor […]