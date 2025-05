Cascavelenses poderão pedir isenção do IPTU a partir desta quinta-feira (15)

Cascavel - Atenção, contribuintes de Cascavel, a partir desta quinta-feira (15) será aberto o processo para solicitar a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no Município. A isenção se estende à Taxa de Lixo.



Os cascavelenses que têm direito ao benefício poderão fazer a solicitação de forma online, no link: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/e-isencao-de-iptu-lixo-e-desastres-pessoa-fisica-inclusa-no-cadastro-unico/. O prazo para fazer a solicitação é até 30 de setembro.

Quem preferir, também pode fazer o atendimento presencial na Prefeitura, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, inclusive no horário de almoço.

No entanto, serão destinadas 60 vagas para esse atendimento, sendo 30 pela manhã e 30 à tarde.

Atualmente, mais de 8,3 mil famílias estão liberadas do pagamento tributo em Cascavel, conforme decreto. Elas já não recebem o boleto. São famílias que conseguiram o benefício nos últimos cinco anos e estão isentas automaticamente, desde que ainda estejam inclusas no Cadastro Único e com renda de até 2 salários mínimos.

A expectativa é que até 2,7 mil contribuintes tenha o direito, chegando ao total de 11 mil isenções em Cascavel no exercício de 2025.