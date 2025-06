Cascavel recebe pela primeira vez a Feira do Empreendedor do Sebrae

Cascavel e Paraná - Cascavel se prepara para sediar, pela primeira vez, a Feira do Empreendedor Sebrae, um dos eventos mais relevantes do país voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios. A feira acontece de quinta-feira (5) até sábado (7), no Centro de Convenções e Eventos Pedro Luiz Boaretto, com entrada gratuita.



A Prefeitura de Cascavel é parceira institucional do evento, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem atuado ativamente para fomentar o ambiente empreendedor local.



A escolha de Cascavel para sediar a Feira do Empreendedor reflete o protagonismo da cidade no cenário estadual e nacional como polo estratégico de negócios, inovação e desenvolvimento. “Nossos índices comprovam a força da economia de Cascavel. A administração pública, em conjunto com a iniciativa privada, investe cada vez mais nesta vocação, oportunizando negócios e investimentos em todas as áreas. A Feira do Empreendedor será o polo ideal para quem pretende alargar fronteiras e fortalecer seus negócios”, pontua a secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro.





Promovida pelo Sebrae/PR, a feira contará com uma programação ampla voltada à capacitação, inovação e conexões entre empreendedores, fortalecendo o ecossistema regional. A agenda inclui palestras magnas com grandes nomes do mercado nacional, oficinas, rodadas de negócios e de crédito, além de orientações técnicas.



As atividades acontecem todos os dias, das 14h às 21h e a programação também prevê estandes de expositores locais e regionais, oportunidade de networking e soluções para empreendedores em diferentes estágios de desenvolvimento. O objetivo é oferecer conhecimento prático e oportunidades concretas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.



As inscrições estão abertas no site oficial: sebraepr.com.br/lp/feiracascavel

Programação Destaque

05/06 – 19h – Palestra “Como acelerar e manter o seu negócio em crescimento“, com Carla Sarni

Fundadora do Grupo Salus, com mais de 800 franquias no país e R$ 1 bilhão de faturamento. Eleita uma das Mulheres de Sucesso de 2024.

06/06 – 19h – Palestra “Cliente no centro, de verdade“, com João Branco

Considerado o profissional de marketing mais admirado do Brasil. Responsável por reposicionar o McDonald’s como “Méqui” e alcançar recordes de faturamento.