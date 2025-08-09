Cascavel a Curitiba: Azul reduz para um voo diário e deve deixar de voar em 13 cidades

Cascavel, Curitiba e Paraná - Para renegociar dívidas e evitar possível falência, a Azul Linhas Aéreas entrou em Recuperação Judicial nos Estados Unidos no início do ano, via Chapter 11, processo que deve ser finalizado entre o fim do ano e início de 2026. O procedimento é um recurso utilizado quando uma empresa não consegue mais cumprir com suas obrigações financeiras e busca uma solução para se reestruturar e manter suas operações.

O impacto chegou a Cascavel, com o corte de um dos dois voos diárias para Curitiba. O voo pousava no Aeroporto Regional de Cascavel às 17h55 parou de ser operado desde o dia 4 de agosto. Com isso, a companhia opera neste trecho somente pela manhã. O avião modelo ATR-72 aterrissa em Cascavel às 10h30 e decola por volta das 11h.

Conforme apurado pela reportagem, o prefeito Renato Silva entrou em contato com representantes da companhia e foi informado que “em breve será retomado. O slot para fevereiro de 2026 já conta com o retorno do voo”.

Assim, Cascavel segue com operações regulares das companhias Azul, Latam e Gol, com voos para Guarulhos, Curitiba, Campinas e Maceió (temporada de férias).

Malha simplificada

Na Apresentação Institucional de julho, divulgada no início deste mês de agosto, a Azul detalhou como será a sua nova malha, mais simplificada e menos pulverizada. Além do foco nos hubs de Belo Horizonte, Campinas e Recife, a empresa sairá de “13 cidades não lucrativas”, além de eliminar “53 rotas com margem de 17% abaixo da média da Azul”, em referência a rotas que têm lucro bem inferior à média interna da companhia.