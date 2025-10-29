Brasil - A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (29) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 8. O valor mínimo do benefício é R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 683,42. Neste mês, o programa alcançará 18,91 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 12,88 bilhões.
Além do valor base, o programa contempla três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, visando garantir a alimentação das crianças. Também há um acréscimo de R$ 50 para gestantes e nutrizes, R$ 50 por filho de 7 a 18 anos e R$ 150 para cada criança de até 6 anos.
O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.
Pagamento Antecipado e Regras do Bolsa Família
Em 20 de outubro, 39 cidades receberam o pagamento antecipado, incluindo 22 municípios do Acre afetados pela seca e cidades de Amazonas, Paraná, Piauí, Roraima e Sergipe. Essa medida beneficiou também localidades impactadas por chuvas, estiagens ou com populações indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista de municípios com pagamento antecipado está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, o Bolsa Família não realiza mais o desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023, que resgatou o programa. O Seguro Defeso era destinado a pescadores artesanais durante o período de piracema.
Outubro conta com 1,89 milhão de famílias na “regra de proteção”, que garante o pagamento de 50% do benefício a quem conseguiu emprego e aumentou a renda, desde que o rendimento não ultrapasse meio salário mínimo por membro da família. Em outubro, 211.466 famílias entraram nessa regra. A permanência na “regra de proteção” foi reduzida de dois anos para um em junho, mas as famílias que ingressaram até maio seguem com a duração anterior.