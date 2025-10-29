Brasil - A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (29) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 8. O valor mínimo do benefício é R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 683,42. Neste mês, o programa alcançará 18,91 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 12,88 bilhões.

Além do valor base, o programa contempla três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, visando garantir a alimentação das crianças. Também há um acréscimo de R$ 50 para gestantes e nutrizes, R$ 50 por filho de 7 a 18 anos e R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.