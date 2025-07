Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro com o Pix, sugere Nobel de Economia

ECONOMIA

Paraná lidera exportações na região Sul no primeiro semestre com US$ 11,1 bilhões

Brasil - O Paraná encerrou o primeiro semestre de 2025 com US$ 11,1 bilhões em exportações, o maior valor entre os estados da região Sul – no Rio Grande do Sul as vendas somaram US$ 9,3 bilhões e em Santa Catarina, US$ 5,9 bilhões. O resultado reafirma a liderança regional do Estado no mercado externo, […]