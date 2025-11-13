Brasil - O Brasil deverá colher 354,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/26, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (13) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A área total plantada deve alcançar 84,4 milhões de hectares, um aumento de 3,3% em relação ao ciclo anterior.

A produtividade média nacional está estimada em 4,2 mil quilos por hectare. A Conab, no entanto, ressalta que as projeções podem variar conforme as condições climáticas, especialmente em regiões do Sul afetadas por eventos extremos, além de irregularidades de chuva no Mato Grosso e atraso nas precipitações em Goiás.

Soja

A área destinada à soja deve crescer 3,6%, chegando a 49,1 milhões de hectares, com produção estimada em 177,6 milhões de toneladas.

O plantio segue dentro da média dos últimos cinco anos, mas está atrasado em relação à safra passada, especialmente em Goiás e Minas Gerais, devido à falta de chuvas. No Mato Grosso, o ritmo é semelhante ao do ciclo anterior, embora a instabilidade climática de outubro tenha prejudicado parte das lavouras semeadas no início do mês, afetando a população de plantas e o desenvolvimento inicial da cultura.

Milho

A produção total das três safras de milho deve atingir 138,8 milhões de toneladas, uma queda de 1,6% em comparação com o ciclo anterior. A área cultivada na primeira safra deve crescer 7,1%.

Segundo a Conab, baixas temperaturas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul retardaram o desenvolvimento inicial das lavouras, sem comprometer o potencial produtivo. Já no Paraná, chuvas intensas, ventos fortes e granizo registrados no início de novembro causaram danos pontuais após os levantamentos de campo.