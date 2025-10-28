Brasil - A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) afirmou que o setor automotivo brasileiro corre o risco de paralisar a produção nas próximas 3 semanas por causa da escassez global de semicondutores –chips– usados em sistemas eletrônicos de veículos. Segundo o presidente da associação, Igor Calvet, o problema é resultado de uma elevação de tensões internacionais entre China e países europeus, que já afeta fábricas no exterior e ameaça chegar ao Brasil.
“Temos hoje entre 1.000 e 3.000 chips por automóvel. Qualquer problema no fornecimento dessas autopeças gera grande desordem. Já observamos aumento de preços entre 5% e 20% nos últimos meses, reflexo da oferta menor. Nas próximas 3 semanas, os efeitos podem ser sentidos por parte das montadoras brasileiras”, afirmou Calvet.
Motivo do impasse
A escassez de chips tem origem num impasse diplomático que se iniciou na Holanda. O governo holandês assumiu o controle da fabricante de chips Nexperia, subsidiária de um grupo chinês, em 30 de setembro. A decisão foi interpretada por Pequim como uma medida de segurança nacional com viés político. Em resposta, a China impôs restrições à exportação de componentes eletrônicos –incluindo materiais essenciais para a produção de semicondutores.
As restrições interromperam o fluxo global de suprimentos, afetando diretamente a indústria automotiva, que depende desses chips para a montagem de veículos. O presidente da Anfavea afirmou que a associação solicitou uma agenda formal com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para discutir medidas emergenciais e alternativas de fornecimento. “Trata-se de uma questão geopolítica maior. Uma interlocução mais próxima do governo brasileiro com o governo chinês pode ajudar a destravar as exportações desses materiais”, disse.
Cadeia global
Em nota, o Ministério informou que o governo está acompanhando os efeitos de possíveis interrupções na cadeia global de suprimentos de semicondutores e mantém diálogo constante com a indústria automotiva brasileira. “O governo brasileiro está acompanhando os eventuais efeitos de interrupções da cadeia global de suprimento de semicondutores e está em diálogo com a indústria brasileira para buscar soluções que evitem danos às empresas e aos empregos.”.
O cenário se assemelha à falta de chips durante a pandemia da covid, de 2020 a 2022, quando o fechamento de fábricas asiáticas e o aumento da demanda global por eletrônicos paralisaram temporariamente montadoras no Brasil. Naquele período, montadoras chegaram a interromper a produção por semanas, e a oferta reduzida de veículos novos pressionou os preços no mercado.