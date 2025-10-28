Brasil - A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) afirmou que o setor automotivo brasileiro corre o risco de paralisar a produção nas próximas 3 semanas por causa da escassez global de semicondutores –chips– usados em sistemas eletrônicos de veículos. Segundo o presidente da associação, Igor Calvet, o problema é resultado de uma elevação de tensões internacionais entre China e países europeus, que já afeta fábricas no exterior e ameaça chegar ao Brasil.

“Temos hoje entre 1.000 e 3.000 chips por automóvel. Qualquer problema no fornecimento dessas autopeças gera grande desordem. Já observamos aumento de preços entre 5% e 20% nos últimos meses, reflexo da oferta menor. Nas próximas 3 semanas, os efeitos podem ser sentidos por parte das montadoras brasileiras”, afirmou Calvet.

Motivo do impasse

A escassez de chips tem origem num impasse diplomático que se iniciou na Holanda. O governo holandês assumiu o controle da fabricante de chips Nexperia, subsidiária de um grupo chinês, em 30 de setembro. A decisão foi interpretada por Pequim como uma medida de segurança nacional com viés político. Em resposta, a China impôs restrições à exportação de componentes eletrônicos –incluindo materiais essenciais para a produção de semicondutores.