BR-277 volta a render alto e pedágio arrecada mais de R$ 30 milhões

Cascavel e Paraná - Cascavel – Desde a meia-noite do dia 28 de junho, os motoristas que trafegam pela BR-277, no Oeste do Paraná, voltaram a pagar pedágio após quase quatro anos de isenção. A retomada da cobrança aconteceu em seis praças sob concessão da empresa EPR Iguaçu, responsável pela administração de 662 quilômetros de rodovias no chamado Lote 6 da nova concessão Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias e completou um mês da retomada no início dessa semana.

As praças com cobrança ativa estão localizadas nos municípios de Prudentópolis (km 302), Candói (km 388), Laranjeiras do Sul (km 464), Cascavel (km 568), Céu Azul (km 620) e São Miguel do Iguaçu (km 704).

Segundo a EPR Iguaçu, nesse primeiro mês passaram pelas praças cerca de 2 milhões de veículos nesse primeiro mês, uma média diária de 66 mil veículos, sendo 49 mil veículos leves e 16 mil caminhões por dia na BR-277.

Apesar da concessionária não divulgar os valores arrecadados com a tarifa – e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informar, por meio de nota enviada à redação de O Paraná “que atualmente, não há disponibilização em tempo real da arrecadação nas praças de pedágio. Os valores arrecadados serão consolidados e validados por ocasião da próxima revisão contratual ordinária, a partir dos dados repassados pela concessionária” – é possível estimar uma arrecadação aproximada com base nos números divulgados.

Fazendo as Contas

Para tanto, a reportagem do O Paraná elaborou duas estimativas para calcular os números, que deveriam ser transparentes.

Na estimativa que chamamos de mínima, consideramos que todos os veículos, sendo carro de passeio ou caminhão pagaram o valor mais baixo da praça mais barata, que fica em Cascavel, com uma tarifa vigente de R$ 15,10. Sendo assim, considerando que todos os 2 milhões de veículos que trafegaram nesse período fossem carros pequenos, e levando em conta a menor tarifa vigente de R$ 15,10, a arrecadação mínima teria sido algo em torno de R$ 30.200.000,00. Ou seja, mais de R$ 30 milhões arrecadados em apenas um mês, mesmo no cenário mais conservador possível.

Já na estimativa mais realista de arrecadação, baseada na média de tipos de veículos, considerando o fluxo médio diário de 49 mil veículos leves e 16 mil caminhões ao longo de 30 dias, os números são maiores. Com base nas tarifas vigentes – R$ 15,10 para veículos leves e R$ 30,20 para caminhão leve, ônibus, furgão e caminhão trator (todos com dois eixos e rodagem dupla), a projeção aponta para uma arrecadação de aproximadamente R$ 22,1 milhões com carros pequenos e R$ 14,4 milhões com veículos pesados. Somando os dois montantes, a receita total gerada no primeiro mês ultrapassa R$ 36,6 milhões, mesmo sem considerar valores de praças mais caras ou categorias com tarifas superiores.

Claro, vale lembrar que esses números são apenas estimados, com base nas informações de tráfego que passaram pelas praças e valores de tarifas repassadas pela concessionária. A concessionária destacou ainda, que este volume inicial de tráfego, foi impactado pelas férias escolares e também pelo escoamento da safra.

Novas Praças de Pedágio

