Botão de contestação do Pix já está disponível para vítimas de fraude

Brasil - Desde esta quarta-feira (1º), os usuários do Pix contam com um novo recurso para facilitar a devolução de valores em casos de fraude, golpe ou coerção. Trata-se do botão de contestação, disponível diretamente no aplicativo do banco onde o usuário tem conta.

O recurso integra o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado em 2021, e agora passa a funcionar de forma totalmente digital, sem necessidade de contato com a central de atendimento.

As novas regras foram definidas pelo Banco Central em agosto deste ano.

Como funciona a contestação

Ao acionar o botão, a informação da contestação é enviada imediatamente ao banco do suspeito de fraude, que deve bloquear os valores disponíveis na conta — inclusive de forma parcial, se necessário.

Depois disso, os dois bancos envolvidos têm até sete dias para analisar a situação. Se confirmarem a fraude, a devolução é feita diretamente à conta da vítima. O prazo total para conclusão do processo é de até 11 dias após o pedido.

Segundo o Banco Central, o autoatendimento do MED traz mais agilidade ao processo e aumenta as chances de o dinheiro ainda estar na conta do golpista no momento do bloqueio.