Brasil - O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Banco Central, indica que a inflação medida pelo IPCA deve fechar 2026 em 4,02%, abaixo das projeções da semana passada (4,05%) e de quatro semanas atrás (4,06%). Para 2027 e 2028, as estimativas permanecem estáveis em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% para 2025 e 2026, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, entre 1,5% e 4,5%. Em 2025, o IPCA ficou em 4,26%, dentro do limite estabelecido, após alta de 0,33% em dezembro, segundo o IBGE.

Taxa Selic e Projeções Macroeconômicas

Quanto à taxa Selic, o mercado mantém a projeção de 12,25% para o final de 2026, com expectativa de queda para 10,50% em 2027. Para 2028, a estimativa subiu de 9,88% para 10%. A Selic influencia diretamente a economia: aumentos encarecem o crédito e estimulam a poupança, enquanto reduções incentivam produção e consumo.