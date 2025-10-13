Brasil - O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Banco Central, mostrou estabilidade nas expectativas do mercado financeiro para três dos quatro principais indicadores econômicos de 2025: Produto Interno Bruto (PIB), taxa de câmbio e Selic (taxa básica de juros). A única alteração foi na estimativa da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que recuou de 4,80% para 4,72%.

Há quatro semanas, a previsão para o IPCA era de 4,83%, sinalizando uma leve trajetória de queda nas expectativas inflacionárias. Apesar do recuo, a projeção ainda está acima do teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos — ou seja, entre 1,5% e 4,5%.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prévia da inflação oficial apontou alta de 0,48% em setembro, puxada principalmente pelo aumento no preço da energia elétrica. Com isso, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 5,17%, mesmo após um resultado negativo de -0,14% em agosto, o que havia caracterizado um cenário de deflação.

Por outro lado, os preços dos alimentos seguem em queda. Em setembro, houve recuo de 0,35%, com impacto de -0,08 ponto percentual no índice geral. Foi o quarto mês consecutivo de baixa nesse grupo. Em agosto, a queda havia sido de 0,53%.

Para os anos seguintes, as projeções do IPCA permanecem estáveis: 4,28% em 2026 e 3,90% em 2027.

Selic deve permanecer alta por mais tempo

A taxa básica de juros (Selic) segue estimada em 15% ao ano para 2025, de acordo com o Focus — mesma projeção mantida há 16 semanas consecutivas. Para 2026 e 2027, o mercado prevê quedas graduais, com estimativas de 12,25% e 10,50%, respectivamente.