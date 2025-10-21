Brasília - Beneficiários do Cadastro Único com Número de Inscrição Social (NIS) final 2 recebem nesta terça-feira (21) o Auxílio Gás referente ao mês de outubro. O valor é de R$ 108, equivalente ao preço médio do botijão de 13 kg.

O programa, com duração prevista até o fim de 2026, atende 5,01 milhões de famílias. Desde a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício passou a cobrir 100% do valor do botijão.

O pagamento é feito a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família. Neste mês, os depósitos vão até o dia 31 de outubro, quando recebem os beneficiários com NIS final 0.

Podem receber o Auxílio Gás as famílias inscritas no CadÚnico que tenham pelo menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento.