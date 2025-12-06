Antecipação do 13º salário dos servidores terá impacto de R$ 148 mi no PIB do Paraná

Paraná - Nesta sexta-feira (5), o Governo do Estado pagou antecipadamente o 13º salário a cerca de 155 mil servidores da ativa e a quase 131 mil aposentados e pensionistas. Com impacto de R$ 2,4 bilhões na folha de pagamento, o recurso extra trará um acréscimo de R$ 148 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, como mostra o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).
O cálculo se baseia no levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que aponta que, em média, 35% do valor do benefício é direcionado para o consumo. E além do impacto no PIB, o uso do 13º para as compras de fim de ano deve gerar 441 empregos, aponta o Ipardes, levando em conta os impactos diretos e indiretos e o efeito-renda dos desembolsos.
Outro reflexo é na arrecadação tributária. A estimativa do instituto é que o benefício eleve o montante de impostos em R$ 49 milhões, dada a maior movimentação econômica que será gerada pelo consumo em ascensão.
“Além de beneficiar nossos servidores, que poderão se programar com os gastos de fim de ano, compras e férias, esse compromisso do Governo do Estado também impacta na economia do Paraná”, salientou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “A antecipação do 13º mostra que estamos com as contas em dia, temos solidez fiscal e estamos comprometidos com os servidores paranaenses”.
De acordo com o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o pagamento do 13º salário de forma integral demonstra a boa condição fiscal paranaense, com equilíbrio das contas públicas.
“Ao alcançar, pelo segundo ano consecutivo, a nota máxima na Capacidade de Pagamento (CAPAG), que é um importante indicador da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Governo do Paraná ressalta ainda mais o seu compromisso com a solidez fiscal, assegurando o pagamento antecipado dos direitos dos seus servidores”, disse.
Antecipação da folha
Além do pagamento integral do benefício, o Governo do Estado também vai antecipar a folha salarial de dezembro, que será paga no dia 18, antes do Natal. Somada à folha de novembro, paga em 28 de novembro, e ao 13º salário, serão R$ 7,3 bilhões injetados na economia paranaense neste fim de ano.