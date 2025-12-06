Antecipação do 13º salário dos servidores terá impacto de R$ 148 mi no PIB do Paraná

Paraná - Nesta sexta-feira (5), o Governo do Estado pagou antecipadamente o 13º salário a cerca de 155 mil servidores da ativa e a quase 131 mil aposentados e pensionistas. Com impacto de R$ 2,4 bilhões na folha de pagamento, o recurso extra trará um acréscimo de R$ 148 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná, como mostra o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O cálculo se baseia no levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que aponta que, em média, 35% do valor do benefício é direcionado para o consumo. E além do impacto no PIB, o uso do 13º para as compras de fim de ano deve gerar 441 empregos, aponta o Ipardes, levando em conta os impactos diretos e indiretos e o efeito-renda dos desembolsos.

Outro reflexo é na arrecadação tributária. A estimativa do instituto é que o benefício eleve o montante de impostos em R$ 49 milhões, dada a maior movimentação econômica que será gerada pelo consumo em ascensão.

“Além de beneficiar nossos servidores, que poderão se programar com os gastos de fim de ano, compras e férias, esse compromisso do Governo do Estado também impacta na economia do Paraná”, salientou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “A antecipação do 13º mostra que estamos com as contas em dia, temos solidez fiscal e estamos comprometidos com os servidores paranaenses”.