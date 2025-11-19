Brasil - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) que a bandeira vermelha patamar 1 continuará vigente em novembro. Isso implica um adicional de R$ 4,46 por cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos nas contas de energia elétrica.

Em agosto e setembro, a bandeira vermelha foi acionada no patamar 2, com um adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.

A medida foi adotada devido à escassez de chuvas, o que tem afetado os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A Aneel explicou que, com o volume de chuvas abaixo da média, é necessário acionar usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado, para garantir o fornecimento de energia.