Brasil - O decreto que altera o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira (11), foi bem recebido por entidades do setor alimentício. A medida moderniza as regras do vale-alimentação e refeição, trazendo mais transparência e agilidade nos pagamentos.

A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), que representa cerca de 500 mil estabelecimentos, avaliou que o modelo anterior prejudicava as empresas.

“O empresário que trabalha com vale-refeição está no prejuízo. As taxas e a demora para receber tornaram o sistema inviável, levando muitos a desistirem de aceitar os tíquetes”, afirmou Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp.

Com o novo decreto, Pinto vê o cenário com otimismo:

“Com taxas menores, adesão mais simples e reembolso mais rápido, haverá mais empresas participando do sistema. Isso aumenta a concorrência e pode até reduzir preços ao consumidor final.”

As mudanças devem beneficiar mais de 20 milhões de trabalhadores, fortalecendo a concorrência entre operadoras e garantindo que os valores sejam usados exclusivamente para alimentação.