Paraná - O Índice Ipardes de Preços Regional Alimentos e Bebidas registrou queda de 1,33% em novembro, a menor variação para o mês desde 2020. Com isso, o acumulado de janeiro a novembro chegou a 0,46% e o dos últimos 12 meses a 1,64%. Segundo o Ipardes, metade da retração mensal veio do subgrupo leites e derivados, seguido de tubérculos, raízes e legumes. Estes caíram 14,52% no mês; leites e derivados, 5,29%.
Os produtos com maiores quedas foram tomate (-31,38%), abobrinha (-24,14%), pepino (-19,50%), leite integral (-8,96%) e melão (-6,61%). A oferta ampliada desses itens, impulsionada pelo calor e, no caso do leite, pela maior captação, pressionou os preços para baixo.
A queda do índice ocorreu em todos os municípios pesquisados, com destaques para Cascavel (-1,64%), Maringá (-1,62%) e Foz do Iguaçu (-1,47%). O subgrupo tubérculos, raízes e legumes teve recuos superiores a 13% na maioria das cidades; o tomate caiu mais de 30% em várias regiões.
Alguns itens contrariaram a tendência: banana-caturra (+5,05%), cebola (+4,67%), maçã (+4,09%) e óleo de soja (+3,62%), influenciados por menor oferta e demanda aquecida. Em algumas regiões houve alta de carnes suínas e de óleos e gorduras.
Variações Acumuladas e Quedas Expressivas
No acumulado de 12 meses, o índice ficou em 1,64%, com Guarapuava (2,56%) e Pato Branco (2,18%) registrando as maiores variações. As quedas expressivas de cereais e batata-inglesa ajudaram a conter o avanço dos preços. O café segue com a maior alta anual em seis municípios; em Londrina e Maringá, o destaque é a abobrinha, e em Curitiba, a cenoura.
