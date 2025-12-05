Paraná - O Índice Ipardes de Preços Regional Alimentos e Bebidas registrou queda de 1,33% em novembro, a menor variação para o mês desde 2020. Com isso, o acumulado de janeiro a novembro chegou a 0,46% e o dos últimos 12 meses a 1,64%. Segundo o Ipardes, metade da retração mensal veio do subgrupo leites e derivados, seguido de tubérculos, raízes e legumes. Estes caíram 14,52% no mês; leites e derivados, 5,29%.

Os produtos com maiores quedas foram tomate (-31,38%), abobrinha (-24,14%), pepino (-19,50%), leite integral (-8,96%) e melão (-6,61%). A oferta ampliada desses itens, impulsionada pelo calor e, no caso do leite, pela maior captação, pressionou os preços para baixo.

A queda do índice ocorreu em todos os municípios pesquisados, com destaques para Cascavel (-1,64%), Maringá (-1,62%) e Foz do Iguaçu (-1,47%). O subgrupo tubérculos, raízes e legumes teve recuos superiores a 13% na maioria das cidades; o tomate caiu mais de 30% em várias regiões.