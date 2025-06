Agências do Trabalhador ajudaram a colocar 72 mil pessoas no mercado formal em 2025

Cascavel - De janeiro a maio de 2025, as Agências do Trabalhador do Paraná, responsáveis pela Rede Sine, contabilizam 72.513 trabalhadores colocados no mercado formal. Foram 11.875 contratações em janeiro, 16.690 em fevereiro, 14.949 em março, 14.449 em abril e 14.550 em maio. Os dados da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda foram divulgados nesta quinta-feira (05).

As 14.550 colocações de maio deste ano, por exemplo, foram superiores às 14.128 registradas no mesmo mês de 2024. Ao longo do mês foram feitos quatro grandes mutirões: um de Empregabilidade Negra, outro para adultos com mais de 50 anos, um no Centro de Curitiba, cidade mais populosa do Paraná, e outro no bairro Cajuru, em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

Os números ajudaram o Estado a alcançar bom índice no Caged no ano, como terceiro maior empregados do Brasil. Até abril, último dado disponível, foram 749 mil novos empregos nos 399 municípios e 669 mil desligamentos, gerando um saldo de 79.914. Todos os setores apresentam saldo positivo no ano: os serviços lideram com mais de 41 mil vagas, seguido da indústria (19,6 mil novos postos de trabalho) e construção civil (8,7 mil vagas).

Crescimento e Estrutura da Secretaria de Trabalho

O secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destaca que o crescimento é consequência de medidas estruturantes adotadas pela pasta. “Estamos em um processo claro de evolução. Com mais estrutura, agilidade e qualificação, estamos conseguindo atender melhor a população e as empresas. Essas colocações refletem esse trabalho técnico e comprometido”, afirma.