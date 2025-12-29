Fique atento ao saque do abono salarial de 2025. O prazo termina nesta segunda-feira e muitos ainda não retiraram - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Brasil - Trabalhadores com carteira assinada em 2023 e renda de até dois salários mínimos devem ficar atentos. O prazo para sacar o abono salarial de 2025 termina nesta segunda-feira (29).

Quem não sacar até a data terá de esperar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O benefício é pago com recursos do PIS e do Pasep.

De acordo com o MTE, 141.628 trabalhadores ainda não retiraram o abono. O valor disponível soma R$ 145,7 milhões.

No total, 26,5 milhões de pessoas têm direito ao benefício em 2025. Desse grupo, 99,47% já receberam, somando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

O abono é referente ao ano-base de 2023 e inclui revisões de até cinco anos anteriores. Quem perder o prazo precisará aguardar nova liberação do MTE.

Quem tem direito

Pode receber o abono quem:

  • Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Recebeu até dois salários mínimos em média;
  • Trabalhou ao menos 30 dias no ano-base;
  • Teve os dados corretamente informados no eSocial.

Empregados domésticos e jovens aprendizes não têm direito, pois não possuem vínculo com pessoa jurídica.

Consulta ao benefício

A consulta pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos canais:

  • Carteira de Trabalho Digital;
  • Portal Gov.br.

Quem entrou com recurso administrativo recebe no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil.

O PIS é destinado a trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep atende servidores públicos, militares e empregados de estatais.

Onde sacar

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil.

Na Caixa (PIS), o valor pode ser recebido por:

  • Crédito em conta;
  • Conta digital no app Caixa Tem;
  • Saque em agências, lotéricas e outros canais.

No Banco do Brasil (Pasep), o pagamento ocorre por:

  • Crédito em conta;
  • Pix ou TED;
  • Saque presencial para não correntistas.

Calendário

O pagamento do Abono Salarial 2025 começou em 17 de fevereiro e termina nesta segunda-feira, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Para 2026, já estão aprovados R$ 33,5 bilhões para atender 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto em 15 de fevereiro.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar informações:

  • Pelo telefone 158 (Alô Trabalho);
  • Nas Superintendências Regionais do Trabalho;
  • Pelo serviço Facilita Brasil.

Fonte: Agência Brasil

