Brasil - Trabalhadores com carteira assinada em 2023 e renda de até dois salários mínimos devem ficar atentos. O prazo para sacar o abono salarial de 2025 termina nesta segunda-feira (29).

Quem não sacar até a data terá de esperar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O benefício é pago com recursos do PIS e do Pasep.

De acordo com o MTE, 141.628 trabalhadores ainda não retiraram o abono. O valor disponível soma R$ 145,7 milhões.

No total, 26,5 milhões de pessoas têm direito ao benefício em 2025. Desse grupo, 99,47% já receberam, somando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

O abono é referente ao ano-base de 2023 e inclui revisões de até cinco anos anteriores. Quem perder o prazo precisará aguardar nova liberação do MTE.

Quem tem direito

Pode receber o abono quem:

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Recebeu até dois salários mínimos em média;

Trabalhou ao menos 30 dias no ano-base;

Teve os dados corretamente informados no eSocial.

Empregados domésticos e jovens aprendizes não têm direito, pois não possuem vínculo com pessoa jurídica.

Consulta ao benefício

A consulta pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos canais:

Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br.

Quem entrou com recurso administrativo recebe no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil.