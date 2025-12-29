Brasil - Trabalhadores com carteira assinada em 2023 e renda de até dois salários mínimos devem ficar atentos. O prazo para sacar o abono salarial de 2025 termina nesta segunda-feira (29).
Quem não sacar até a data terá de esperar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O benefício é pago com recursos do PIS e do Pasep.
De acordo com o MTE, 141.628 trabalhadores ainda não retiraram o abono. O valor disponível soma R$ 145,7 milhões.
No total, 26,5 milhões de pessoas têm direito ao benefício em 2025. Desse grupo, 99,47% já receberam, somando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.
O abono é referente ao ano-base de 2023 e inclui revisões de até cinco anos anteriores. Quem perder o prazo precisará aguardar nova liberação do MTE.
Quem tem direito
Pode receber o abono quem:
- Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Recebeu até dois salários mínimos em média;
- Trabalhou ao menos 30 dias no ano-base;
- Teve os dados corretamente informados no eSocial.
Empregados domésticos e jovens aprendizes não têm direito, pois não possuem vínculo com pessoa jurídica.
Consulta ao benefício
A consulta pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pelos canais:
- Carteira de Trabalho Digital;
- Portal Gov.br.
Quem entrou com recurso administrativo recebe no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil.
O PIS é destinado a trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep atende servidores públicos, militares e empregados de estatais.
Onde sacar
O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil.
Na Caixa (PIS), o valor pode ser recebido por:
- Crédito em conta;
- Conta digital no app Caixa Tem;
- Saque em agências, lotéricas e outros canais.
No Banco do Brasil (Pasep), o pagamento ocorre por:
- Crédito em conta;
- Pix ou TED;
- Saque presencial para não correntistas.
Calendário
O pagamento do Abono Salarial 2025 começou em 17 de fevereiro e termina nesta segunda-feira, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
Para 2026, já estão aprovados R$ 33,5 bilhões para atender 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto em 15 de fevereiro.
Canais de atendimento
Em caso de dúvidas, o trabalhador pode buscar informações:
- Pelo telefone 158 (Alô Trabalho);
- Nas Superintendências Regionais do Trabalho;
- Pelo serviço Facilita Brasil.
Fonte: Agência Brasil