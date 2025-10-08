Brasil - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta terça-feira (7) novas regras para as operações de antecipação do saque-aniversário do fundo. As mudanças, que entram em vigor em 1º de novembro, estabelecem limites para o número de operações, o prazo das antecipações e o valor máximo que pode ser antecipado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as medidas devem redirecionar cerca de R$ 84,6 bilhões às contas dos trabalhadores até 2030. O governo defende que os limites evitam que os recursos permaneçam concentrados nas instituições financeiras.

Mudanças

Entre as principais alterações, está a exigência de um intervalo mínimo de 90 dias entre a adesão ao saque-aniversário e a primeira operação de antecipação. Também passa a ser permitido só um contrato de antecipação por ano, além de um limite máximo de cinco saques-aniversário antecipados em um período de 12 meses. Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas operações a cada três anos.

O valor das antecipações também foi restringido. O novo limite será de R$ 100 a R$ 500 por saque-aniversário, com possibilidade de antecipar até cinco parcelas, totalizando R$ 2.500.

Antes, o trabalhador podia antecipar o valor integral da conta. As mudanças foram justificadas como uma forma de fortalecer o FGTS como poupança do trabalhador e manter sua função de financiamento em áreas como habitação, saneamento e infraestrutura.

Atualmente, o Fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 51% aderiram ao saque-aniversário – e cerca de 70% desses realizaram antecipações junto a instituições financeiras.

Críticas

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, criticou a modalidade do saque-aniversário do FGTS, classificando-a como prejudicial aos trabalhadores e ao Fundo de Garantia. Segundo ele, a antecipação, quando usada como garantia para empréstimos, se “transformou em uma armadilha grande”. Marinho destacou a situação dos trabalhadores que, ao optarem pelo saque-aniversário, ficam impedidos de sacar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa. Mencionou que, no início do ano, o governo precisou tomar uma medida improvisada para liberar R$ 12,1 bilhões para mais de 12 milhões de trabalhadores que estavam com seus saldos bloqueados pela legislação vigente.

O ministro disse que o saldo bloqueado devido à regra já chega a 13 milhões, com um montante retido de R$ 6,5 bilhões. Além de prejudicar o trabalhador demitido e de enfraquecer o FGTS como financiador de políticas públicas, outro motivo para mudar a regra, segundo o ministro, é que os recursos são utilizados para gastos imediatos e de baixo valor.

“Ele [trabalhador] sacrifica a sua poupança, sacrifica o fundo de investimento do país para tirar R$ 100 e gastar no ‘Tigrinho’, em jogo online”, disse.

Propostas

Durante a reunião, também foi apresentada uma proposta para permitir o uso de até 10% do saldo do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. O tema ainda será avaliado pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar, anualmente, uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Ao aderir a essa opção, o titular abre mão do saque integral do saldo em caso de demissão sem justa causa, mantendo só o direito à multa de 40% sobre o valor depositado.

Atualmente, 70% dos recursos do saque-aniversário vão para instituições financeiras para quitar operações de antecipação, segundo o Ministério do Trabalho. O restante (30%) fica com os trabalhadores. Com o teto de R$ 500, essa proporção se inverteria, segundo o órgão. O governo estima que R$ 86 bilhões deixariam de ir aos bancos e seriam diretamente repassados aos trabalhadores até 2030.

Entenda as principais mudanças

Prazo mínimo para iniciar operações