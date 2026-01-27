Zoológico já atraiu mais de 100 mil visitantes no período de férias

Cascavel - A temporada de férias tem movimentado o Zoológico de Cascavel. Desde dezembro, mais de 47 mil pessoas se cadastraram nas visitas ao parque, o número é 22% maior que a temporada passada, com 38 mil visitantes. No entanto, os dados são ainda mais surpreendentes.
Conforme a administração do Zoo, como só são cadastrados maiores de 12 anos, considerando que tem as crianças menores, maior público do Zoo, a estimativa é que o Zoológico já recebeu 100 mil visitantes durante o recesso.
Nas férias, o Zoo ampliou os dias de visitação, que agora está aberto de terça a domingo, sempre das 10h às 17h. A mudança começou no dia 20 de dezembro, mas está na reta final, uma vez que até domingo (1°) é o último dia da temporada.
A ampliação garante mais opções de lazer durante o recesso escolar, unindo diversão, contato com a natureza e aprendizado ambiental em um só passeio.
A partir da próxima semana, os atendimentos no Zoo voltam à programação normal, com portões abertos aos sábados, domingos e feriados.
ZOO
O Zoo ocupa uma área de aproximadamente 20 hectares de mata, oferecendo uma verdadeira imersão entre flora e fauna, um refúgio natural bem no coração da cidade.
Atualmente, o Zoológico abriga mais de 350 animais de 72 espécies, entre mamíferos, répteis e aves. Todos recebem cuidados diários, que envolvem alimentação adequada, limpeza dos recintos e acompanhamento veterinário, tanto em check-ups de rotina quanto em atendimentos de emergência.
Para visitar o parque, é necessário retirar o ingresso online e gratuito. O cadastro pode ser feito pelo link: https://doity.com.br/zoocascavel
Prepare o protetor solar, a garrafinha de água e a curiosidade, o Zoo de Cascavel espera por você!
Fonte: Secom