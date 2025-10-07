Zoológico de Cascavel celebra Semana das Crianças com programação especial para escolas

Cascavel - Se tem algo que os pequenos adoram é o contato com a natureza e com os animais. Por isso, nesta Semana das Crianças, o Zoológico de Cascavel preparou uma programação especial para celebrar a criançada e presenteá-los com atrações cheias de diversão.

As atividades são realizadas por meio do Programa de Educação Ambiental em Zoológico (Peaz) e estão acontecendo ao longo desta semana voltadas exclusivamente para as instituições de ensino previamente agendadas. A programação promete encantar mais de 650 crianças de 21 escolas de Cascavel e região.

Entre as ações planejadas estão teatro de fantoches, jogos educativos, demonstrações de manejo com animais e a distribuição de lembrancinhas, em um ambiente que combina aprendizado, conscientização e momentos de lazer.

Para garantir organização, segurança e qualidade nas atividades, a programação da Semana das Crianças, que acontece até sexta-feira (10) não é aberta para o público geral.

NOVOS AGENDAMENTOS

As visitas guiadas ao Zoológico, no entanto, seguem disponíveis durante o ano todo para instituições e entidades interessadas. Os agendamentos podem ser feitos de terça a sexta-feira, pelo telefone (45) 3902-1388, junto ao setor de Educação Ambiental.