Zoológico de Cascavel celebra Semana das Crianças com programação especial para escolas

Cascavel - Se tem algo que os pequenos adoram é o contato com a natureza e com os animais. Por isso, nesta Semana das Crianças, o Zoológico de Cascavel preparou uma programação especial para celebrar a criançada e presenteá-los com atrações cheias de diversão.
As atividades são realizadas por meio do Programa de Educação Ambiental em Zoológico (Peaz) e estão acontecendo ao longo desta semana voltadas exclusivamente para as instituições de ensino previamente agendadas. A programação promete encantar mais de 650 crianças de 21 escolas de Cascavel e região.
Entre as ações planejadas estão teatro de fantoches, jogos educativos, demonstrações de manejo com animais e a distribuição de lembrancinhas, em um ambiente que combina aprendizado, conscientização e momentos de lazer.
Para garantir organização, segurança e qualidade nas atividades, a programação da Semana das Crianças, que acontece até sexta-feira (10) não é aberta para o público geral.
NOVOS AGENDAMENTOS
As visitas guiadas ao Zoológico, no entanto, seguem disponíveis durante o ano todo para instituições e entidades interessadas. Os agendamentos podem ser feitos de terça a sexta-feira, pelo telefone (45) 3902-1388, junto ao setor de Educação Ambiental.
Cuidado e bem-estar em primeiro lugar
Durante os dias úteis, o Zoológico permanece fechado à visitação pública, funcionando apenas com visitas guiadas de escolas e grupos organizados. Somente neste ano, o Zoológico de Cascavel já recebeu mais de 8 mil alunos em visitas guiadas e mais de 140 mil visitantes durante os dias de abertura ao público. Essa medida permite que o espaço cumpra sua principal missão: proteger, cuidar e promover o bem-estar dos mais de 350 animais de 72 espécies que vivem no local.
A rotina inclui alimentação balanceada, limpeza de recintos e atendimentos veterinários, tanto de rotina quanto em casos emergenciais. Manter o ambiente mais reservado durante a semana também contribui para reduzir o estresse dos animais, permitindo que a equipe técnica realize os manejos e monitoramentos com tranquilidade.
Já nos fins de semana, feriados e férias escolares, o Zoológico abre suas portas ao público geral, oferecendo uma experiência de lazer e contato com a natureza, sem comprometer o equilíbrio e a qualidade de vida dos animais. Para entrar no parque, precisa ter um ingresso online, que é gratuito. Para acessar e fazer o cadastro, este é o link: https://doity.com.br/zoocascavel.
Fonte: Secom