Zoológico de Cascavel abre os portões para visitação no recesso de Dia do Trabalhador

Tradicional Festa do Costelão acontece nesta quinta-feira (1º) no Seminário São José

Sal grosso, lenha em brasa e mais de mil corações voluntários. Esse é o tempero que faz de Cascavel a cidade do maior costelão fogo de chão do Brasil. Em 2025, o tradicional evento promovido pelo Seminário São José chega à sua 28ª edição, consolidando-se como uma das celebrações mais esperadas do Dia do Trabalhador […]