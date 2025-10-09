Cascavel e Paraná - O Zoológico de Cascavel preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças com os pequenos. A atração, que inicialmente estava prevista para o domingo (12), será antecipada para sábado (11), por conta da previsão de chuva.



Além do tradicional passeio em meio à natureza e poder apreciar os mais de 350 animais de 72 espécies, a garotada poderá aproveitar também brinquedos infláveis, pintura facial e diversas brincadeiras para deixar a data ainda mais divertida. As atividades serão no Estacionamento do Zoo.



O Zoológico de Cascavel une lazer, educação ambiental e proteção aos animais há 46 anos e é um dos símbolos do Município. Para entrar no parque, que funciona das 10h às 17h, maiores de 12 anos precisam ter um ingresso online, que é gratuito. Para acessar e fazer o cadastro, é rápido e fácil, só acessar o link: https://doity.com.br/zoocascavel



ZOO



O Zoológico de Cascavel é majestoso por natureza, uma vez que está no complexo da maior reserva ecológica do Sul do Brasil, em uma área de cerca de 20 hectares de mata.

A função do zoológico é baseada em quatro pilares: conservação ex situ, educação ambiental, pesquisa e lazer. Em relação à conservação, o Zoo abriga espécies ameaçadas de extinção. Além disso, o Zoológico faz parte do Plano Nacional de Conservação, em parceria com a Azab, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, com quatro espécies: onça pintada, macaco-aranha, bugio-preto e bugio-ruivo.