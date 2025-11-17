Zoológico amplia visitação e abrirá parque de terça a domingo durante férias escolares

Cascavel - Com dezembro já batendo à porta, está chegando também o período das férias escolares da criançada. Atenta a isso, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai ampliar os dias de visitação ao Zoológico de Cascavel, o parque querido pelos pequenos e ponto de encontro das famílias.

Durante a temporada de férias, o Zoo terá atendimentos de terça a domingo, sempre das 10h às 17h. Normalmente, o parque funciona somente aos fins de semana. A ampliação nos dias de visitação já começa a partir do dia 20 de dezembro e segue até o dia 1° de fevereiro. Segunda-feira, o Zoo seguirá fechado, pois é o dia dedicado à manutenção do parque.

A mudança é justamente para que as famílias tenham mais opções de entretenimento durante o recesso escolar.

O Zoo fica no complexo da maior reserva ecológica do Sul do Brasil, em uma área de cerca de 20 hectares de mata. É a combinação perfeita entre flora e fauna, um verdadeiro refúgio em meio à cidade.