Zoológico amplia visitação e abrirá de terça a domingo

Cascavel e Paraná - Cascavel – Pensando na diversão da criançada e também dos adultos, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ampliou os dias de visitação do Zoo, um passeio que já faz parte da tradição de muitas famílias.

Durante o período de férias, o Zoológico de Cascavel estará aberto de terça a domingo, sempre das 10h às 17h. A mudança começa já neste sábado (20) e segue até 1º de fevereiro. Às segundas-feiras, o Zoo permanece fechado, dia reservado para manutenção e cuidados com o espaço e os animais.

A ampliação no atendimento garante mais opções de lazer durante o recesso escolar, unindo diversão, contato com a natureza e aprendizado ambiental em um só passeio.

O Zoo ocupa uma área de aproximadamente 20 hectares de mata, oferecendo uma verdadeira imersão entre flora e fauna, um refúgio natural bem no coração da cidade.