Zoo de Cascavel conta com três novos moradores

Cascavel - O Zoológico Municipal de Cascavel abriga mais de 350 animais de 72 espécies e atua com responsabilidade na proteção, no cuidado e na conservação da fauna silvestre. E agora em 2026 contará com três novos moradores na área de visitação. Todos foram resgatados por órgãos de proteção ambiental em situação de risco e encaminhados para os cuidados do Zoo.

Entre eles está um filhote de veado-catingueiro, macho com 4,04kg, espécie nativa da fauna brasileira, que foi resgatado após ser encontrado junto à mãe, morta em decorrência da ação humana. Apesar de não estar ameaçado de extinção, o veado-catingueiro sofre impactos recorrentes, como atropelamentos e perda de habitat, o que reforça a importância da conservação ex situ.

Outro novo hóspede é o filhote de graxaim-do-campo, macho com 2,78kg, encontrado na região de Umuarama. O animal foi atendido no Cetras (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres), onde recebeu os cuidados necessários, e, após alta veterinária, foi encaminhado ao Zoo de Cascavel, passando a integrar o plantel da instituição.

Também passou a fazer parte do Zoo um filhote de tamanduá-mirim, de 2.81kg e 55 cm, que devido às particularidades do animal ainda estão sendo feitos testes para a confirmação do sexo, também resgatado pelo Cetras Umuarama. A espécie enfrenta ameaças constantes, como a perda de habitat, atropelamentos e a caça, fatores que reduzem suas populações e podem levar à extinção em determinadas regiões.

A preservação da fauna brasileira é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental, e o resgate de animais silvestres pelos órgãos ambientais, como Ibama e IAT (Instituto Água e Terra), entre outros, vítimas da ação humana, é uma das principais formas de garantir a sobrevivência dessas espécies. O Zoológico de Cascavel desempenha um papel essencial nesse processo, tendo como função receber animais destes órgãos e então atuando na reabilitação, no bem-estar animal, na educação ambiental e na conscientização da população sobre a importância da conservação da vida silvestre.

Localizado no coração do Parque Natural Municipal Danilo Galafassi, o Zoológico está próximo da maior reserva ecológica urbana do Sul do Brasil, com cerca de 20 hectares preservados. Além de ser cartão-postal e ponto turístico tradicional, o Zoo desempenha um papel fundamental nos pilares de: conservação, educação ambiental, pesquisa e lazer.