Yasmin perde batalha contra o câncer em Cascavel

Cascavel - Nesta sexta-feira (6) a pequena Yasmim Aparecida Campos de Amorim, de 12 anos, faleceu em Cascavel. Ela enfrentou uma dura batalha contra um câncer nos últimos anos, mas infelizmente perdeu a vida.

A garotinha foi diagnosticada com neuroblastoma, tipo raro e severo de câncer que atinge ossos e tecidos. A morte foi confirmada pela mãe nas redes sociais no início da noite de hoje.