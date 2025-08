Workshop gratuito de confecção de bolsas artesanais está com inscrições abertas em Cascavel

TURISMO

Caravana com trailers e motorhomes percorrerá 11 cidades do Paraná para incentivar o turismo sobre rodas

Cascavel - Depois de marcar história no segmento do turismo sobre rodas ao percorrer 9 cidades do Noroeste do Paraná em maio passado, a caravana da 9ª Expo Motorhome agora chega à região dos Campos Gerais. De 31 de julho a 10 de agosto, a segunda etapa do Circuito Caminhos do Paraná levará atrações culturais […]