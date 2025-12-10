Wendril Henriqui Rengel, segunda vítima de capotamento na BR-369, morre no HUOP

Cascavel - A segunda vítima do capotamento ocorrido na madrugada de domingo (7), na BR-369, em Cascavel, faleceu nesta quarta-feira (10). O jovem Wendril Henriqui Rengel, de 28 anos, estava internado em estado grave desde o acidente, mas não resistiu.

O caso havia mobilizado equipes do Siate, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na ocasião, um Kia Picanto capotou no km 496 da rodovia e os dois ocupantes foram ejetados do veículo.