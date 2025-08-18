Voo de paramotor termina com queda e morte de policial civil no Oeste

Medianeira - Na manhã de domingo (17) o BPMOA da Polícia Militar foi acionado para buscas de um paramotor desaparecido na região de Medianeira.

O condutor do equipamento, um policial civil, teria saído no sábado (16) a tarde para voo com o paramotor, porém não retornou.

A aeronave Falcão 12 do BPMOA, no domingo pela manhã, conseguiu localizar o equipamento caído próximo a uma linha de transmissão de enrgia na região rural, junto com o piloto já sem vida. Veja o vídeo abaixo: