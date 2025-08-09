Voo 2283: Um ano da tragédia que mudou a história da aviação e a vida de muitas famílias

Cascavel e São Paulo - Sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, 13h22. Há um ano, os 81 segundos em que o ATR72-500 da Voepass teve em queda ao perder o controle e cair em um condomínio de chácaras na cidade de Vinhedo, em São Paulo, mudou a história da aviação civil e de dezenas de famílias com a morte das 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. O voo saiu às 11h58 do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, mas por problemas que ainda não foram identificados acabou caindo e deixando marcas que jamais serão esquecidas.

A notícia caiu como uma verdadeira bomba nas redações de jornalismo de todo o país e o que todos se perguntavam: quem eram as pessoas que estavam a bordo? A dúvida surgiu, já que muitos passageiros tinham comprado a sua passagem pela Latam Linhas Aéreas, mas ela tinha o chamado “codeshare” – que é quando tem parceria com outra empresa para fazer o voo – o que ocorreu naquele dia. Pelo menos dez pessoas com passagem não conseguiram embarcar no voo porque estavam esperando no portão errado.

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Relembre

Logo na primeira hora após a notícia se espalhar, familiares lotaram o saguão do Aeroporto Regional em busca de informações, mas a lista oficial saiu apenas no fim da tarde. A partir de então, um trabalho minucioso iniciou na área da queda para a retirada dos corpos, que foram levados ao Instituto Médico Legal Central, em São Paulo, para os devidos procedimentos.

No dia 11 de agosto, foi informado que todos os corpos haviam sido removidos do local do acidente e que os destroços foram entregues ao CENIPA para investigação. Pessoas que viajavam a trabalho, lazer, encontrar outros familiares naquela antevéspera do dia dos pais.

Dos 62 passageiros mortos, 27 deles eram moradores de Cascavel.

Em 12 de agosto, a Polícia Técnico-Científica de São Paulo afirmou que as vítimas da queda do avião em Vinhedo morreram de politraumatismo e a eventual carbonização de alguns corpos em decorrência do incêndio se deu após suas mortes. Em 20 de agosto, a Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações sobre o acidente.

Um ano

Neste sábado (9), um ano após a tragédia, a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283 realizará um “Ato Ecumênico em Homenagem às Vítimas do Voo 2283”, marcando o primeiro ano desde a tragédia que mudou tantas vidas. Ao todo, serão mais de 400 familiares, amigos e moradores de Vinhedo. O evento contará com a participação de autoridades envolvidas nas investigações e apoio às vítimas, além de lideranças religiosas, representantes da sociedade civil e convidados especiais.

A homenagem será realizada na sede da Ibaviva, das 8h30 às 13h com uma programação extensa, com as homenagens às famílias e autoridades, plantio de árvores. A ação será finalizada com o círculo na árvore em que o grupo de mãos dadas fará uma roda final em forma de força para relembrar a tragédia e seguir em frente. Aliás, um grupo unido que passou a trabalhar desde o dia do acidente, buscando pela Justiça e cobrando pelos culpados da queda do avião – que ainda continua em investigação.

Cassada

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) cassou em junho deste ano, 10 meses após o acidente, o Certificado de Operador Aéreo da Voepass – após uma investigação que apontou falhas graves no cumprimento de normas de segurança operacional. Ela realizou, entre agosto do ano passado e março deste ano, 2.687 voos com aeronaves fora das condições mínimas exigidas de manutenção, com falhas em protocolos internos, incluindo planejamento e execução de inspeções obrigatórias em pelo menos sete aeronaves da frota.