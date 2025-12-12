Cascavel - Os valores acumulados da chuva que chegou ao Paraná no fim da madrugada desta sexta-feira (12) já passaram dos 100 mm em algumas cidades da região Oeste, como Palotina, Assis Chateaubriand e Guaíra. O Estado segue sob alerta de tempestades, principalmente na região Noroeste. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que volumes superiores de chuva ainda serão registrados até o sábado (13).

Um sistema de baixa pressão que está atuando em superfície sobre o Paraguai e norte da Argentina, potencializa o ingresso de umidade e calor da região amazônica para o Sul do Brasil. Tudo isso está associado a um cavado meteorológico em altitude – uma região alongada de baixa pressão atmosférica, que funciona como uma corrente de vento que ajuda a formar tempestades.

Até as 14h30 desta sexta-feira, 33 estações meteorológicas, hidrológicas ou pluviométricas já tinham registrado volumes de chuva superiores aos 20 mm no Paraná. Os acumulados mais expressivos neste período foram em Palotina (121 mm), Assis Chateaubriand (116,4 mm), Guaíra (113,2 mm), Cambará (86,4 mm), Marechal Cândido Rondon (INMET) (84,2 mm), Ubiratã (79,8 mm), Santa Helena (75,2 mm), Ouro Verde do Oeste (75 mm), Toledo (63,8 mm) e Campina da Lagoa (INMET) (62 mm).

Em um dia choveu quase o que é registrado no mês inteiro. Para se ter uma ideia, a média histórica de chuva durante todo o mês de dezembro em Palotina é de 171,2 mm, em Assis Chateaubriand é de 176,2 mm, em Guaíra é de 164,5 mm e em Cambará de 134,3 mm.

As tempestades trouxeram rajadas de vento acima de 50 km/h até as 14h30 desta sexta-feira nas seguintes estações meteorológicas: Altônia (55,8km/h às 12h45), Marumbi Pico (67,3 km/h às 14h), Curitiba (INMET) (50,8 km/h por volta das 14h), Curitiba – Boa Vista (Prefeitura) (68,4 km/h às 12h), Curitiba – Boqueirão (Prefeitura) (59,8 km/h às 11h50), Curitiba – Portão (Prefeitura) (54,7 km/h às 11h50), Japira (INMET) (53,6 km/h por volta das 9h), e Joaquim Távora (INMET) (50,4 km/h por volta das 9h).

O sistema segue atravessando o Estado até o sábado, onde, no Oeste e Sudoeste, o tempo volta a ficar estável a partir da tarde. Com predomínio de sol, estas serão as regiões com as maiores temperaturas. Foz do Iguaçu, por exemplo, pode chegar aos 29°C, e Francisco Beltrão a 27°C. O Norte tem risco alto para tempestades pontualmente severas. O risco é moderado no Leste e na faixa Central, e baixo no Sul e Sudoeste.