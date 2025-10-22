Vítima de incêndio em Cascavel deixa a UTI; Confira as últimas atualizações do caso

Cascavel - O Hospital São Lucas, em Cascavel, divulgou nesta quarta-feira (22) uma nova atualização sobre o estado de saúde de Sueli Vieira dos Reis, de 51 anos, uma das vítimas do incêndio ocorrido na semana passada em um edifício no bairro Country.
De acordo com a nota, Sueli recebeu alta da UTI e agora permanece internada na enfermaria, sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O hospital informou que o quadro clínico segue em observação, embora não tenha detalhado a evolução do tratamento desde a transferência da paciente.
Criança de 4 anos permanece internada em Curitiba
Outra vítima do incêndio, um menino de 4 anos, segue internado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Segundo as informações divulgadas, o estado de saúde da criança é estável, e ela continua recebendo tratamentos específicos para queimaduras provocadas pelo fogo.
Jovem advogada continua em estado grave
Já a advogada Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, também atingida pelo incêndio, permanece internada em estado grave na ala de queimados do Hospital Universitário de Londrina. Até o momento, não há novas atualizações sobre o quadro clínico da jovem.
Incêndio mobilizou equipes de resgate em Cascavel
O incêndio foi registrado na quarta-feira da semana passada e mobilizou diversas equipes de emergência, entre elas Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar. O fogo atingiu um prédio residencial no bairro Country e deixou múltiplas vítimas, que seguem em tratamento em hospitais de diferentes regiões do estado.
Dois bombeiros também sofreram queimaduras, mas felizmente já receberam alta hospitalar.