Visitação aos lotes de bens inservíveis se encerra nesta quarta-feira (21)

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel informa que a visitação aos 158 lotes de bens inservíveis da administração que serão leiloados está na reta final e poderá ser realizada até quarta-feira (21). Os itens não possuem mais condições de uso pelo governo.
A iniciativa é coordenada pela Divisão de Gestão do Patrimônio. Os bens passaram por avaliação de uma comissão designada organizados em lotes, com valor inicial estimado em R$ 2.027.800,00. O leilão é aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas.
A visitação pode ser realizada até quarta-feira (21), das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exclusivamente mediante agendamento prévio.
Entre os itens disponíveis estão:
49 lotes de móveis, equipamentos de informática, eletrodomésticos, materiais elétricos e utensílios diversos, avaliados em aproximadamente R$ 314 mil;
109 lotes compostos por veículos automotores, caminhões, ônibus, máquinas, equipamentos e sucatas, com valor estimado em R$ 1.713.800.
O leilão será realizado na quinta-feira (22), a partir das 9h, exclusivamente de forma online, por meio do site do leiloeiro oficial Luiz Barbosa de Lima Junior (www.lbleiloes.com.br). Para participar, é necessário realizar cadastro prévio com documentação pessoal ou da empresa. O Portal da Prefeitura também disponibiliza um banner com acesso direto à plataforma do leiloeiro. Os lances já podem ser feitos.
A lista completa dos bens, com descrições e imagens, está disponível no site do leiloeiro e Portal do Município – Licitações.
O pagamento dos itens arrematados deverá ser feito à vista, no prazo de um dia útil após a arrematação. A retirada dos bens deverá ocorrer em até 30 dias, mediante agendamento e apresentação de nota fiscal emitida pelo leiloeiro. O descumprimento das regras pode resultar em multa e impedimentos legais para o arrematante.
Os recursos arrecadados serão destinados à aquisição de equipamentos e investimentos para a administração municipal, garantindo transparência, legalidade e lisura em todo o processo.
Fonte: Secom