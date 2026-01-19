Visitação aos lotes de bens inservíveis se encerra nesta quarta-feira (21)

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel informa que a visitação aos 158 lotes de bens inservíveis da administração que serão leiloados está na reta final e poderá ser realizada até quarta-feira (21). Os itens não possuem mais condições de uso pelo governo.

A iniciativa é coordenada pela Divisão de Gestão do Patrimônio. Os bens passaram por avaliação de uma comissão designada organizados em lotes, com valor inicial estimado em R$ 2.027.800,00. O leilão é aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas.

A visitação pode ser realizada até quarta-feira (21), das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, exclusivamente mediante agendamento prévio.

Entre os itens disponíveis estão:

49 lotes de móveis, equipamentos de informática, eletrodomésticos, materiais elétricos e utensílios diversos, avaliados em aproximadamente R$ 314 mil;

109 lotes compostos por veículos automotores, caminhões, ônibus, máquinas, equipamentos e sucatas, com valor estimado em R$ 1.713.800.