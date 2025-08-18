Vídeos mostram onça-parda na APAE e na região do Bairro Tropical, em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (18), a reportagem teve acesso a vídeos que mostram uma onça-parda vagando por Cascavel. Assista abaixo:
Em um dos vídeos é possível ver o animal caminhando pela região do Bairro Tropical, nas proximidades de uma área verde.
Em outro, registrado por câmera de segurança, mostra a onça passando pelas dependências da Apae de Cascavel.
Conforme apurado, as equipes do Corpo de Bombeiros e IAT estão mobilizadas na região para tentar localizar e capturar o animal.