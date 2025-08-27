Home Cotidiano

Vídeos mostram colisão entre Civic e viatura da PM no Centro de Cascavel

Cascavel - Imagens de câmera de segurança registraram o exato momento de um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (27), no cruzamento da Rua Erechim com a Rua Afonso Pena, no Centro de Cascavel. Veja os vídeos abaixo:

As imagens mostram o Honda Civic seguindo pela Rua Erechim quando avança o sinal vermelho e colide com a viatura modelo Trailblazer, que transitava pela Afonso Pena. Com o impacto, o carro de passeio ficou bastante danificado na lateral do lado do motorista, enquanto a viatura teve a dianteira protegida pela grade frontal, mas também apresentou avarias.

A motorista do Civic recebeu atendimento dos socorristas do Siate, mas não precisou ser encaminhada ao hospital. O cruzamento onde o acidente aconteceu é controlado por semáforo, o que reforça a importância da atenção redobrada ao volante para evitar colisões em vias movimentadas da cidade.

