Vídeos mostram colisão entre Civic e viatura da PM no Centro de Cascavel

Cascavel - Imagens de câmera de segurança registraram o exato momento de um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (27), no cruzamento da Rua Erechim com a Rua Afonso Pena, no Centro de Cascavel. Veja os vídeos abaixo:

As imagens mostram o Honda Civic seguindo pela Rua Erechim quando avança o sinal vermelho e colide com a viatura modelo Trailblazer, que transitava pela Afonso Pena. Com o impacto, o carro de passeio ficou bastante danificado na lateral do lado do motorista, enquanto a viatura teve a dianteira protegida pela grade frontal, mas também apresentou avarias.