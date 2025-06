Vídeo: Duas pessoas ficam gravemente feridas após violenta colisão frontal na Rua do Cowboy

Cascavel - Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (19), na Rua do Cowboy, no Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel. Socorristas e médico do Siate e equipes do Samu e caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros prestaram atendimentos. A batida frontal envolveu uma motocicleta Honda CG Titan ocupada por um casal e um Citroen C3. Veja abaixo a transmissão ao vivo no local da ocorrência.

Ainda não é possível afirmar como aconteceu a colisão, mas as vítimas da motocicleta tiveram diversas lesões, incluindo fratura exposta.